綜合統計處專委曹志弘表示，推升5月通膨率的因素有八成來自蔬果、蛋類，主因天候不穩，蔬果價格上揚，加以蛋價高基數效應遞減，蛋價跌幅（與去年同月比較）已不如上月，這兩大因素是讓通膨率升高的主要因素，如果天候持續不穩，研判6月通膨率會比5月略高一點。
消費者物價指數（CPI）裡的房租年增率於5月升至2.6％，創近28年新高，曹志弘表示，這是受近年通膨率連年大於2％、住宅修繕費上揚，以及房價上漲推升房屋有成本等三項因素影響，短期看來這三項因素尚未消失，仍將影響未來的的物價走勢，需持續觀察。
然而，房租上漲是推升5月通膨率的主因嗎？曹志弘說，5月通膨率比4月高出0.3個百分點，來自房租的貢獻只有0.04個百分點，來自蔬果、蛋類的貢獻達0.25個百分點，因此5月通膨率上揚的貢獻仍是來自蔬果、蛋類。
曹志弘表示，雖然通膨率再度逾2％，但整體看來通膨壓力並未擴大。
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