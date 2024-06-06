今年創見資訊的攤位面積共180平方米，落地道具佔43.5平方米，其中永續或可循環利用材料高達90％，攤位設計不僅考慮材料使用永續性，更注重系統性和延續性，四面挑高招牌掛版使用可回收再利用的鋁合金鋼架搭建，落地展示陳列櫃體主體結構使用MAXIMA Light綠色建材，洽談區使用可回收再重複使用的租借家具與綠色植栽，達到Resue和Recycle循環再利用。

此外，展區皆使用低耗能省電的LED照明系統，相較傳統燈泡，預估節省40％-50％用電量，並搭配多媒體電視螢幕展示創新產品與技術，降低大量一次性印刷製作物的使用，達到Reduce減少耗能，將 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 具體落實在攤位規劃的永續精神。攤位設計的色彩運用方面，以品牌企業色紅、灰、白，融合代表永續環保的大地色和再生自然代表的綠色，展現創見攤位規劃之整體一致性。

面對全球ESG永續發展趨勢，創見資訊致力於將產品質量控制、環境保護及職業安全衛生理念融入公司日常運作，自1997年以來，創見資訊陸續取得ISO9001、ISO14001、QC 080000及ISO 45001等認證，並積極採用節能措施及研發低功耗產品，展現對環境永續的重視。

今年在COMPUEX TAIPEI 2024中，創見資訊榮獲ESG GO!攤位綠色插牌與永續設計獎特別獎殊榮，不僅是對創見資訊在綠色永續實踐的肯定，也是對未來企業在會展活動中積極發展永續理念的鼓勵，創見資訊將持續致力於全球永續發展，展現企業社會責任與環境保護的承諾。