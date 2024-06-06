彰化縣1位劉姓婦人在16年前，與張姓丈夫口角後，帶著4歲小女兒離家，進入員林市1棟大樓後離奇失蹤，至今音訊全無，案件因而有「台版藍可兒」之稱，近日傳出婦人丈夫已在去年厎身亡，家人也在去年厎向彰化地院提出聲請宣告劉姓母女死亡，獲法院裁定准予。

這起母女失蹤案發生在2008年1月20日，當年37歲、家住社頭鄉的劉姓婦人，疑因不堪張男長期家暴，在與丈夫爭吵後，帶著當時4歲的小女兒，從住家騎機車離家出走，警方在接獲張男報案協尋後，經多日追查，在同年1月28日發現劉女機車停放在員林市育英路財經大樓前。

警方調閱監視器發現，劉女帶著女兒搭電梯上11樓，在電梯內脫掉自己與女兒的外套，離開電梯後，往樓梯間走去，卻至此人間蒸發，找不到母女搭電梯下樓或從大樓離開的畫面。

警方當時動員大批人力針對案發大樓進行逐層逐戶搜索、調查，連大樓頂樓蓄水塔、配電室機房、夾層等都不放過，卻都找不到人，詢問劉姓婦人親友也未果。因案件一直懸而未決，警方多次重啟調查，最近一次在2020年，但仍一無所獲。

劉女的丈夫被視為此失蹤案重要關係人，近日傳出已在去年厎，因清洗自家水塔時，疑不慎從頂樓跌落導致頭部重創，傷重不治身亡。

劉女的長女、長子在去年分別為母親及小妹聲請宣告死亡，彰化地方法院裁定，因2人失蹤迄今已逾15年，仍未尋獲，符合失蹤人失蹤滿7年後，關係人可聲請為死亡之規定，而在去年厎裁定准許。

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