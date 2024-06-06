57歲女星林美秀近日推出首張個人專輯《Lady Pum Pum》，今（6）日生日的她，就像喜獲麟兒一樣開心，不過，她先前為了出專輯努力瘦身，沒想到因為身體太操勞，最後竟導致「血友病」發作住院一周，為此她開玩笑說：「算是當成產後做月子休息，當少奶奶，蠻好的！」

林美秀表示，當初為了發片想要上鏡頭及穿衣服好看而有了減肥念頭，「當時默默去打了『瘦瘦針』，常常一天就只吃一口飯或一碗湯，結果一個月瘦了七公斤！沒想到因為沒有營養，我的血紅素降到2（平常人正常值是12以上）」，雖然覺得越來越不舒服，頭暈或是感覺快死掉，但依然撐著，「瘦下來後自己還嚇一跳，以為我生病了」。

林美秀發片瘦身竟引發血友病。（圖／繁星浩月 提供）

這期間她強忍身體不適拍完〈烏貓〉MV，結果雙腳腫脹竟久久未消，痛到無法走路，緊急住院治療，明明身體感覺不舒服，卻又查不出病因，醫生甚至戳洞放血，直到做完全面性檢查，才知道是俗稱的「後天血友病」，林美秀解釋：「以前我的腳就常因為跳舞或運動而腳容易瘀血，進醫院檢查後才發現肌肉放鬆跟血液有很大關係，再加上發片壓力太大，身心靈太緊繃，導致身體出狀況！」最後，她還自費打了要價十幾萬的救命針，連打4天才恢復正常。

林美秀發片瘦身竟引發血友病。（圖／繁星浩月 提供）

目前身體已恢復的林美秀，藉此提醒自己要隨時注意身體狀況，笑說：「目前有胖回來一點，變75公斤，維持這樣就好了！身體健康最重要！」但也表示要適時補充類固醇，「一吃就胖回來，醫師說慢慢調，從高劑量慢慢調」，對於食物攝取不能太補，還要充足睡眠，也不能去撞到東西，病癒後對於健康格外小心謹慎。

林美秀發片瘦身竟引發血友病。（圖／繁星浩月 提供）

而林美秀坦言，這段時間很感謝小10歲老公張熙明的細心照顧，「住院那幾天，每天就是固定時間打血包補充血小板、吃飯、睡覺，老公每天都服侍我服侍得好好的，讓我那幾天感覺像在過少奶奶的生活，那也是我人生中嫁給他最幸福的時候」，住院時老公也在旁邊剪MV，「真的很感謝有他在我身旁」。