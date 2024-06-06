新興國際中小學畢業典禮則別出心裁，不管國中或國小畢業生，都穿著整齊一致的「學士袍」、戴「學士帽」，場面隆重壯觀，每位畢業生顯得器宇軒昂，熱情純真，尤其典禮中舉行撥穗儀式，象徵圓滿完成一個學期階段邁向另一個學習階段，場面溫馨，氣氛感人；104歲創辦人兼董事長魏照金更親臨畢業典禮頒獎、祝福畢業生鵬程萬里。

教育局局長劉仲成表示，新興國際中小學是一所很有特色的學校，不管國中或國小的畢業生都穿著整齊一致的「學士袍」，戴「學士帽」，顏色鮮豔亮麗，襯托每個人器宇軒昂，既純真又充滿熱情，畢業典禮還幫每個同學撥穗，過程典雅隆重，氣氛感人，這是一般中小學做不到的。

劉仲成更勉勵畢業生要終身學習、多閱讀，做一個和自己賽跑的人；面對AI時代，更要隨時精進自己，此外更要懂得回饋與感恩

總校長魏宏恩則以「學海無涯，前程似錦。」期勉畢業同學，畢業不只是一個學習階段的結束，更是另一個階段的開始，因為學習像大江大海，是綿亙不斷，一點一滴累積的，唯有不斷的累積，才能創造學習的奇蹟，他希望所有畢業同學莫忘學習的初心，做一個終身學習者，不斷精進自己。

副總校長兼中小學部校長林繼生則期勉畢業生四個堅持：堅持良善的本質、堅持正確的目標、堅持努力不懈、堅持永保好奇心，別將一切視為理所當然，並以美國流行樂世界天后泰勒斯說的：「你並不能得到所有你想要的東西，這就是生活。」、「想成為誰或去哪裡，這些都取決於你自己，永遠不要為自己的努力而感到羞恥。」期許畢業生面對未來要找到自己的定位與目標，全力以赴，必能成功。