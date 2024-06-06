《親子天下》今（6）日發表全台第一次，針對近萬名10到15歲學生的「過曝世代中小學生心理韌性問卷調查」結果。（主辦單位提供）

《親子天下》今（6）日發表全台第一次，針對近萬名10到15歲學生的「過曝世代中小學生心理韌性問卷調查」結果，逾3成手機一離身就焦慮，國中九年級會考生每4人就有1人日花4小時以上使用社群媒體。而在現實生活中，近3成兒少遇困難時找不到大人幫忙，「同學」成最主要求助對象；每10人有超過3人因為害怕失敗，寧可不嘗試，亟待建立這時代必備的「心理韌性」軟實力。

《親子天下》今年3到4月執行「過曝世代中小學生心理韌性調查」，發放問卷至全台22縣市共499所國中、國小，最後回收9464名學生回填的有效樣本。

受訪學生在2008到2013年間出生，現就讀國小五年級到國中九年級。他們一出生，身邊的大人就是人手一機的低頭族；小學階段就遇新冠肺炎疫情全球停課，比上一代提早適應線上學習；重返學校後，也在班班有大屏、生生用平板的數位環境中上課，被稱為「過曝世代」。

在調查樣本中，高達87％的兒少擁有自己的手機，年級愈高，擁有手機的比率也愈高。顯示校園不只是生生用平板，也幾乎是人人有手機。有人在問卷開放題中提到：「遇到困難時，我最先向手機求救」或「生活中最大壓力來源是手機一直被媽媽沒收」。

手機不只是書包裡的配件，也確實影響國中小學生情緒。調查發現，34％學生手機離身時會焦慮，且年紀愈大愈焦慮，九年級生焦慮比率高達43％，是占比最高的年級。

而在手機裡頭，Instagram等社群媒體，是「過曝世代」用來經營人際關係的主流管道。按統計結果，將近兩成（19％）學生，每天在學校上課7~9個小時之外，平均還花超過4小時使用社群媒體。面臨國中教育會考的九年級生，重度使用比率尤高，約每4人就有1人，每天花超過4小時使用社群媒體。

半數（50％）兒少坦承自己在社群上PO文時，在乎別人有沒有按讚、留言；還有將近4成（39％）的學生，光是滑手機看朋友的PO文，都會感到焦慮。在這之中，最在意也最焦慮的族群，都是年紀最大的國九學生。

這份調查也發現，超過一半（53％）中小學生想再減少使用社群媒體時間。每天使用時數愈低者，表示自己愈想節制。重度使用者，反而沒有這股意識。

專家認為，這是一道警訊，因為這批國中小生還在「青春期前期」，就已出現網路沉迷徵兆，如果不妥善防範，日後步入人際更敏感、更在乎生活自主權的青春期，恐怕更難戒除。