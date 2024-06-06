該公司表示，客戶端庫存去化趨於和緩，長科接單逐步增溫，提升產能稼動率，第二季營運可望符合經營團隊預期，重回季增成長軌道。隨著客戶新品在下半年逐漸導入量產，對於下半年營運將帶來正面效益。
長科＊5月合併營收月增1.9％
長華＊（6548）公告今年5月合併營收為9.82 億元，較上月增加1.9％，為連續三個月交出單月營收月增成績。累計今年前五個月合併營收為 46.84 億元，較去年同期減少 4.0％。
長華＊（6548）公告今年5月合併營收為9.82 億元，較上月增加1.9％，為連續三個月交出單月營收月增成績。累計今年前五個月合併營收為 46.84 億元，較去年同期減少 4.0％。
該公司表示，客戶端庫存去化趨於和緩，長科接單逐步增溫，提升產能稼動率，第二季營運可望符合經營團隊預期，重回季增成長軌道。隨著客戶新品在下半年逐漸導入量產，對於下半年營運將帶來正面效益。
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