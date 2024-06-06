該公司表示，客戶端庫存去化趨於和緩，長科接單逐步增溫，提升產能稼動率，第二季營運可望符合經營團隊預期，重回季增成長軌道。隨著客戶新品在下半年逐漸導入量產，對於下半年營運將帶來正面效益。

智伸科5月營收 月增7.8％
華新5月營收月增2.98％ 年減11.48％
穎崴科技5月營收月減24.24％
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者