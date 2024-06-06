陸委會6日公布民調結果顯示，面對中共對台統戰、滲透與介選，國人支持政府進一步強化《反滲透法》，維護國家安全。調查結果反映，民眾肯定政府穩健推動兩岸事務，捍衛國家主權及自由民主體制。調查也顯示，5成5以上認為在兩岸互動交流中，「國家主權」（56.4％）較「經濟利益」（36.5％）重要。

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在5月3日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.99％。

陸委會表示，本次調查針對各界關切的《反滲透法》相關議題探詢民眾看法，6成5（65.0％）認為近年中共對台統戰、滲透及介選作為越來越嚴重；8成以上（81.8％）支持政府持續強化法制，加強防範滲透行為；5成5（55.1％）認為應進一步強化《反滲透法》，規範更多危害國家安全的行為。

陸委會強調，《反滲透法》補充現行法律的規範不足，有助於強化民主防衛機制，維繫兩岸健康有序交流。政府將持續依循台灣主流民意，加強相關國安法制，守護國家主權、安全、民主與自由；也呼籲對岸停止對台統戰滲透，在對等尊嚴原則下與我政府進行溝通對話，方有助於兩岸關係正向發展。