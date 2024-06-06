位於基隆市七堵區的崇智橋區段，是基隆河流經基隆的流域之一，居民擔心河床未積極清淤，恐導致颱風季容易淹水。（徐佑昇攝）

位於基隆市七堵區的崇智橋，是基隆河流經基隆的流域之一，居民擔心該處河床未積極清淤，恐導致颱風季容易淹水。對此國民黨立委林沛祥6日下午召集經濟部水利署、基市府工務處、七堵區公所等相關單位辦理會勘。林沛祥會後作出結論，要求水利署第十河川分署兩周內提出針對該處流域的相關報告；水利署則回應，會在7月前檢視基隆河大華橋至千祥橋段，盡快整理河道暢通。

基隆迎汛期立委會勘七堵清淤，要求水利署改善。

會勘現場當地居民與里長均表示，每到汛期時，雨一下子下來，基隆河水位常常就快要滿了，也懷疑是沒有做好清淤工作導致。對此水利署第十河川分署回應，河道本身有分凹岸和凸岸，凸岸因為地質與水流特性本來就容易淤積，所以要確認清楚情形再加以改善，他們也會做好監測工作。

位於基隆市七堵區的崇智橋，是基隆河流經基隆的流域之一，居民擔心河床未積極清淤，恐導致颱風季容易淹水。立委林沛祥6日召集水利署等單位會勘，要求改善。（徐佑昇攝）

位於基隆市七堵區的崇智橋，是基隆河流經基隆的流域之一，居民擔心河床未積極清淤，恐導致颱風季容易淹水。立委林沛祥（左三）6日召集水利署、副議長楊秀玉（右一）等單位會勘，要求改善。（徐佑昇攝）

林沛祥表示，目前因已進入防汎期，極端氣候的影響，加上近期的豪雨季，多次的大雨導致河水水位容易暴漲，對於七堵區沿岸居民來說，安全受到了很大的威脅。

林沛祥指出，在河段轉彎處的凸岸，容易造成局部的淤積，呼籲水利署可以趕緊安排施工，並持續觀察基隆河床沖淤的情況，預防後續可能對附近居民安全造成危害。

林沛祥會後作出結論，要求水利署在兩周內針對基隆河七堵流域一段提出檢討和改善報告；第十河川分署表示，會在7月颱風季前檢視基隆河大華橋至千祥橋區段，儘快進行河道整理的作業，保持河道水流暢通。