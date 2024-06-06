行政院院會今正式針對國會改革修法提出覆議案，政委林明昕提出覆議七大原因，並強調都與違憲有關。立院民眾黨黨團今痛批，行政院長卓榮泰帶頭造謠，應向社會道歉。

民眾黨團指出，行政院在立院三讀通過「國會改革法案」後，旋即發布「立法院職權行使法等修正案三讀 卓院長：研議依憲法規定提出覆議」新聞稿，顯然卓榮泰早已決定配合民進黨進行政治操作，今日行政院會，不過就是過水，行政機關為了規避監督「先射箭再畫靶」的覆議，踐踏民主審議，令人不齒。

民眾黨團表示，原本以為只有民進黨高層與立委會以「造謠」與「膝反射」回應問題，詎料，卓榮泰貴為行政院長，竟也枉顧公務人員義務、應忠誠於國家之職責，公然利用行政院會記者會散佈假消息。

民眾黨團說，其中覆議原因5，「無限期」審查人事同意權明顯造假！法條明定一個月審查期，寫出此理由的行政院官員是識讀能力有問題或是法盲？

而覆議原因7「懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責」亦是造假。民眾黨團說，法條明定官員在國會說謊是否有罪，是要求「就其所知之重要事項，為虛偽陳述者」，何來「懷疑」就可課以刑責之說？且更需經由檢方起訴、法院審判，才可能處以一年以下有期徒刑或拘役，或十萬以下罰金。

民眾黨團強調，行政院7條覆議原因皆為造謠，意圖製造社會混亂、人民恐懼，卓榮泰院長應為行政院公然散布假訊息，向社會道歉。