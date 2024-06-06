48歲林熙蕾今年因演出王家衛執導陸劇《繁花》中的「林太」一角翻紅，今（6日）現身醫美活動，她害羞透露，結婚13年的美籍華人企業家老公楊晨（Chris）常會稱讚自己「very hot（你好辣）」或「hot mama（辣媽）」，還會鼓勵她穿性感一點，大方展現認真鍛鍊後的好身材，不過12歲女兒每次聽到都會翻白眼，更直接嫌她老說「You are old」，她說雖會裝作沒聽見，但坦言內心其實頗受傷。

林熙蕾年近半百，依舊保養得宜，臉蛋和體態都維持猶如少女，問及凍齡秘招，她先是分享平時的保養三步驟，一是卸妝一定會卸乾淨，再來是保濕絕對保到足夠，最後最重要的是一定要防曬，強調，40歲過後，真的要特別注重保濕，以前洗澡大概10分鐘解決，但現在會在浴室徹底保養，大概花20分鐘。也因此養出令化妝師都讚嘆的肌膚，平常出門幾乎不化妝，現場更直接開玩笑地說：「不然下次我素顏來做訪問好了。」

林熙蕾對自己的素顏十分有自信。（超科技皮秒提供）

此外，她也過著嚴格自律的生活，早上6點起床，喝一杯薑茶，每周都會運動5天，除了打網球、皮拉提斯外，還會去打拳擊，強調自己已持續1年，「最難的真的就是要堅持下去」，偶爾還是會吃喜歡的食物，像是麻辣鍋、韓式炸雞、韓式年糕等，只是仍會節制，像是看到女兒在吃洋芋片，「我只會吃一片，因為我知道繼續吃就停不下來了。」更是奉行「無麩質飲食法」，不吃小麥製品，選用玉米、蔬菜等無麩質食物替代，

林熙蕾坦言，確實以前也會有容貌焦慮，但近年已能接受，也大方透露自己早就有白頭髮，也不會刻意染髮，大方自信地說：「那就是我呀！有白頭髮總比沒頭髮好是吧？」她表示，「疫情過後，又看到身邊好友親戚突然離世，感到生命無常，領悟到應該要坦然面對所有的自己，至少我還有機會優雅、慢慢地老去，而且再怎樣都有人會嫌你」，所以不會特別去看酸民留言，自嘲：「連我女兒都看我不順眼，幹嘛在意他們？」