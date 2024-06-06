通膨升溫，主計總處6日公布5月消費者物價指數（CPI）年增為2.24％，再度突破2％的通膨警戒；主計總處官員指出，天候不穩，蔬果價格上漲，外食費、房租也都調升，加上部分醫療院所掛號費、電價皆調漲， 是CPI漲勢擴大的主因，4月CPI為1.94％，好不容易降至2％以下，5月又再度向上攀升。

值得注意的是，居住類上漲2.32％，其中，房租上漲2.6％，是28年來最高。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，

房租的漲勢自2022年7月就突破2％，中間有短暫低於2％，由於持續居高檔，使得整體物價的服務類漲幅降得比較慢。

至於房租漲勢持續高檔，曹志弘分析，除了最近整體物價漲幅大，與住宅維修費用成本高、升息和房價上漲都有關，也就是說，房屋持有成本增加會反映在房租上；曹志弘觀察，短期內，導致房租上漲的因素不會消失，且房租價格有其僵固性，漲了就不容易調降，漲幅收斂速度較慢。

主計總處5 月調查368個查價項目群中，價格上漲最多為甘藍菜(高麗菜)、上漲58.28％、小白菜漲36.90％、 木瓜漲20.45％、金飾及珠寶與診所掛號費漲分別上漲16.98％、13.94％，是漲幅呈雙位數的項目群；跌價較顯著的則包括芭樂、雞蛋、馬鈴薯等。

對於接下來的通膨變化，由於近期常常下雨、天候不穩定，曹志弘預估，蔬菜水果價格可能會有波動，6月的CPI漲幅可能會擴大。