匯銀人士分析，台股拉抬延續氣勢，昨日下午就看得出外資資金進場卡位，6日早盤延續匯入行情，上午熱錢湧入下，一度強漲近1角，但進口商逢高買匯，又使匯價升幅收斂，而午後走勢震盪，隨部分外資繼續匯出，一度升至最高32.254元，惟央行在尾盤進場，終場前最後一盤直接回貶約3分，收在32.28元。

匯銀人士表示，外資雖回補台股匯入，但午後轉趨雙向操作，主要有兩大關鍵，一是明日美國將公布非農就業數據，有些外資不想受到干擾，乾脆今天先休兵；二是因歐洲央行稍晚可能宣布降息，屆時歐元走貶將推升美元指數，乾脆趁此時先匯出買美元。

根據央行統計，主要亞幣6日主要都走貶，唯獨新台幣在台股拉抬下，單日升幅達0.21％最強，相較下人民幣貶0.01％、星幣貶0.03％、日圓貶0.09％，韓元則休市。

外匯交易員認為，近期關鍵是美國非農數據，若比預期更開低，美元應會反應下跌，下周新台幣有機會偏升，但新台幣周一休市，還要看美股及美元周一走勢，「若沒有太多因素干擾，新台幣下周有機會升多一點」，新台幣續往32.1元價位邁進。

交易員也提到，近期台股帶動資金行情，指數已上看22,000點，但投資人還是有居高思危的心態，後續就看台積電若突破1,000元大關，市場是否出現獲利了結，大型權值股對大盤影響很大，若情緒被帶起來，外資轉而匯出，新台幣也不排除回測32.4元的近期低點。

至於後續7月起股利旺季，交易員認為，外資進出方向要看當時背景，目前市場認為台股長線看好，小幅拉回都有資金接盤，只要投資市場氣氛好，外資持續加碼匯入的機率高，只要台股表現好、新台幣應可延續偏升動能。