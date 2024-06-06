今周刊舉辦「2024東協台商一千大調查暨論壇」，李冠志在論壇上指出，在全世界發展下，東協吸引全世界直接投資（FDI）的比重，以及東協與全球各國的貿易比重都在持續成長，東協具有龐大內需、人口紅利，這些國家擁有許多年輕人口，代表未來有更充足的勞動力投入，再加上天然資源等，東協作為未來發展變化的重要性是無庸置疑。

他表示，在此之下，經濟部會持續推動新南向拓銷政策，而拓銷如何增加，他說，賣得不是只有終端品或消費品，第一，希望藉由更多的投資佈局帶動相關貿易，因此，在新南向政策執行起，經濟部已經在新南向國家8年下來辦了將近50場次、以台灣形象為主的產業或經貿推廣活動。

第二，把業者做一個更好的整合，比如，印尼目前在整個國家積極做新首都的建設，因此，經濟部也不斷與國內相關產業工會、貿易推廣協會一起合作組織，在新南向市場推動相關工作。

他也補充，新南向拓銷也會以整體國家、產業形象為第一優先。

第三，李冠志提到，經濟部也擴大台商出口貸款的規模，也主動與新南向國家合作設置專責辦公室，是與對方國家一起合作設立，專門服務廠商的單一整合窗口，經濟部也希望更多企業到海外佈局能有好的條件，透過專責辦公室服務提升，對於台商在海外，比如在東南亞、南亞尋找廠房地點、解決相關稅務法務等問題，都有更多、更好的協助，關鍵也須媒合當地夥伴一起完成這項工作，「這樣的專責服務窗口我們也會持續來強化。」