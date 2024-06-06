為實現網路雲端化以簡化網路，思科推出全新企業級端對端架構解決方案，以擴展生成式AI工作負載。Nexus HyperFabric人工智慧叢集解決方案結合思科AI原生網路，加上Nvidia加速運算與人工智慧軟體，以及VAST數據儲存平台，使客戶能夠專注以AI驅動創新並捕捉新商機，同時減輕IT管理負擔。

據思科近期釋出的全球網路趨勢報告顯示，有60％的IT主管及專業人士計劃在未來兩年內，在所有領域部署由AI驅動的自動化網路預測，更好地管理網路營運（NetOps）。此外，75％ 受訪者計劃透過單一控制台，為不同網路的網域提供端對端可見性，包括主園區及其他分支機構、廣域網路（WAN）、數據中心、網路、公有雲，以及工業網路。

思科網路執行副總裁暨總經理Jonathan Davidson表示，雖然人工智慧前景光明，但對於許多剛起步的企業而言，前方的道路並不明確。不少客戶在建立及運行AI堆疊時，經常面臨成本及營運方面的挑戰。而思科致力簡化人工智慧架構的部署及營運，此次與Nvidia攜手構建適用於地端環境且易於部署的雲端運作AI堆疊解決方案，來實現自動化與網路簡化，正是思科網路雲端平台所期望達到的願景。

Nvidia網路資深副總裁Kevin Deierling也表示，生成式AI需要透過量身訂做的架構和軟體，才能讓企業安全地將數據轉化為業務轉型的動力。Nvidia與思科攜手打造所企業級人工智慧平台及控制介面，就是能簡化生成式AI工作負載所需的加速運算、網路及軟體部署的解決分案。