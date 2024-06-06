桃園市議員于北辰日前不滿表示，他過去曾擔任陸軍官校學指部指揮官，卻未接獲百年校慶邀請函。對此，陸軍司令部表示，「校慶當日下午為營區開放活動，歡迎一般持有身分證民眾入營參觀」。媒體人謝寒冰認為，于北辰其實很可憐，被陸軍司令部打臉打到滿地找牙。

謝寒冰6日在《新聞大白話》節目中表示，于北辰其實很可憐，被陸軍司令部打臉打到滿地找牙，陸軍司令部說，下午持國民身分證都可以來參觀，看來已經不承認他是將軍了，他已經被羞辱成這樣，還不知道。

謝寒冰接著指出，于北辰還說解放軍上來會找不到路，于北辰好歹曾是國軍軍官，給他一張地圖，沒有任何網路，有指南針，會認不得路？拜託他不要當軍人，連路都找不到。

前立委郭正亮不禁表示，美軍登陸諾曼第，怎麼沒有迷路？謝寒冰點出，二次大戰時，為什麼人家都不會迷路，現在這麼先進反而會迷路？他以前在天母送過披薩，那邊一大堆奇奇怪怪的路，也不會迷路，為什麼解放軍就會迷路？謝寒冰覺得，于北辰不要每天講這種話，這樣很丟人，國軍的臉都被丟光了。