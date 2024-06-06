彰化縣環保局今天派員到彰化市華陽市場，與市公所及攤商宣導減少使用塑膠袋的宣導獎勵作法。（攤商提供／孫英哲彰化傳真）

公有傳統市場塑膠袋使用量大，彰化縣環保局為讓塑膠袋減量，選定彰化市華陽公有市場為示範市場，民眾6月15日到華陽市場消費，只要自備購物袋，就送500毫升的洗碗精及環保購物袋（總數100個），鼓勵少用塑膠袋，達到減塑目的。

環保局承辦人員郭南君等人今天到華陽市場與彰化市公所公用課及自治會代表等攤商座談，希望攤商們在民眾購物時，不要裝兩個塑膠袋子，同時也在攤位上張貼「本公有市場不主動提供購物用塑膠袋」的標示標章。

彰化市公所公用課長陳進泓針對環保局將提供消費者洗碗精、環保袋等獎勵，建議一定要有購物行為才送，才能連帶發揮帶動消費的功能。

與會攤商附和上述建議，並強調要購買一定額度金額才有獎勵；此外，也有攤商建議採集點方式，要到5個攤位消費才有獎勵。華陽市場前自治會長曾木山與現任自治會長林國呈雖表示，環保購物袋應交由攤商來發，但未做成具體結論。環保局請攤商再集思廣義，提供寶貴意見。

環保局指出，環境部預計在2026年將公營市場、攤販集中場的攤販納入購物用塑膠袋限制使用對象範圍，現階段先在全國各縣市選定公有市場進行宣導，彰化縣以華陽市場為示範市場。