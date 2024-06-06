證期局統計，自2023年4月起至2024年5月止，來自谷歌、臉書二大平台累計通報投資詐騙案有40,400件，5月單月暴增5,105件，是有統計以來的次高。若拉長今年每月來看，今年1月衝高到5,203件後，2月急降至3,027件、3月再度升溫至4,587件、4月則掉到3,851件，5月再度飆高。

此外，證期局今年前五月也已接獲260件的金融詐騙陳情案件，平均每月有52件，較去年每月平均66件明顯下降，不過，今年詐騙陳情案件也是1月、5月出現高峰，1月高達67件、5月則有64件。

近年詐騙集團透過各種社群管道投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的假投資廣告，利用網路社交軟體假扮名人與民眾噓寒問暖、誘使民眾一步步掉入投資陷阱，而且詐騙集團與時俱進，近期因為AI熱潮，開始有詐騙集團打著「3兆男」輝達執行長黃仁勳名義成立AI交流社團，吸收社員、進行詐騙。

尚光琪指出，4月已接獲2件民眾檢舉，有詐騙集團偽造金管會核發的投顧事業證照，取信投資人，宣稱自己是合規的投顧事業，民眾參加後，就被騙下載投資APP平台後，匯入款項後就被領走。

金管會統整四大常見投資詐騙類型，一是假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP；二是LINE群組或電話假稱推薦高獲利飆股，勸誘民眾點選連結及加入網路群組；三是推薦民眾安裝假投資平臺App；四是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。