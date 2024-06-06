光鼎（6850）6日公告，與大塚電子株式會社、禾茂電簽署三方銷售合約，將共同於日本市場銷售最新整合機種Qsep Ultra，搶攻日本精準健康商機。

三方初期合作將鎖定大健康相關的檢測標的，包括肝臟解毒、酒精代謝、脂肪代謝、抗氧化功能等關聯基因，未來隨著合作效益的顯現，以及光鼎開發相關配套試劑的進行，不排除進一步擴大合作範圍。

根據合約，大塚電子將於三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售，禾茂電也將協助共同推廣，光鼎提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

大塚電子是日本大型綜合醫療保健企業—大塚集團（Otsuka group）旗下成員之一，該集團的生醫版圖擴及疾病診斷和治療以及營養保健品等領域，在日本境內擁有完善的醫療保健通路。期盼藉由大塚集團在日本市場豐富的銷售經驗和完善通路，擴大Qsep Ultra的滲透率，並進一步帶動光鼎生技旗下相關耗材與檢測試劑的銷售。

董事長蔡守冠表示，Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增（PCR）與生物片段分析的一站式自動化分析儀，能夠在採樣後直接進行全自動化分析，並輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，適合應用於各種場域。光鼎、大塚電子、禾茂電是在去年9月即簽署合作意向書，歷經多次的交流與市場評估、完成業務與技術人員的教育訓練後，正式於6日完成簽約，三方合作進入新的里程碑。

日本的精準醫療計畫行之有年，目前已將特定的次世代定序（NGS）技術納入健康保險給付體系，並且建置全民基因定序資料庫，而大型企業也響應政策開始進行員工健康管理、照護員工身心健康，藉由提高員工產值增進整體獲利。日本健康產業相當盛行，根據市場報告指出，日本核酸檢測市場規模在2023年為52億美元，預計2029年將達65億美元。