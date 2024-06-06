該公司表示，受惠於旺季效應，客戶拉貨力道增加，易華電5月營收明顯成長，不僅重回2億元大關，亦為23個月來的單月新高水準，第二季營運表現勢必優於首季。此外，易華電以捲料式製程生產的 Micro LED 載板依既定進度出貨，將可望挹注下半年業績。
易華電5月營收 月增10.62％
易華電子（6552）6日公告今年5月營收為2.05億元，睽違近兩年來重見2億元大關，比上月增加10.62％；與 2023 年同期比較，增加 34.64％；2024年累計前五個月營收為8.82億元。
易華電子（6552）6日公告今年5月營收為2.05億元，睽違近兩年來重見2億元大關，比上月增加10.62％；與 2023 年同期比較，增加 34.64％；2024年累計前五個月營收為8.82億元。
該公司表示，受惠於旺季效應，客戶拉貨力道增加，易華電5月營收明顯成長，不僅重回2億元大關，亦為23個月來的單月新高水準，第二季營運表現勢必優於首季。此外，易華電以捲料式製程生產的 Micro LED 載板依既定進度出貨，將可望挹注下半年業績。
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