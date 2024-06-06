該公司表示，受惠於旺季效應，客戶拉貨力道增加，易華電5月營收明顯成長，不僅重回2億元大關，亦為23個月來的單月新高水準，第二季營運表現勢必優於首季。此外，易華電以捲料式製程生產的 Micro LED 載板依既定進度出貨，將可望挹注下半年業績。

淡季續創佳績 健喬五月營收年增6％
穎崴科技5月營收月減24.24％
新普5月營收月增11.84％ 今年營運逐季向上
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者