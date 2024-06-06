高雄市小港區沿海路6日下午下班時間因下起滂沱大雨，機車道出現嚴重積水，騎士紛紛放慢速度，一度還騎上一旁人行道通行。

由於該處為列管易淹水路段，警方未接獲民眾報案，後續已派員管制，隨著雨勢變小後，積水也已經漸漸退去。

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