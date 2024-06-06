下班時間強降雨 高雄小港沿海路積水 騎士驚險通行 19:352024/06/06 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港區沿海路機車道一度積水，警方趕緊到場管制，隨著雨勢減緩後也漸漸退去。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市小港區沿海路6日下午下班時間因下起滂沱大雨，機車道出現嚴重積水，騎士紛紛放慢速度，一度還騎上一旁人行道通行。 由於該處為列管易淹水路段，警方未接獲民眾報案，後續已派員管制，隨著雨勢變小後，積水也已經漸漸退去。 高雄港哨船頭公園驚見女浮屍 身分不明死因待查 高雄玉荷包外銷市場接力 繼紐西蘭再搶攻日本15家精品百貨 高雄4條通男抽菸騎車遭攔「拒報身分」 警靠這招讓他認了 #高雄 #積水 #沿海路 #強降雨 #大雨 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟委員會考察高軟園區 賴瑞隆：爭取輝達在高雄設立研發中心 17:422024/06/06 財經 山海探險隊招募中 高市號召600位青年體驗在地創生 16:042024/06/06 寶島 閒置車輛占用停車格 高雄移除2699輛廢棄汽、機車 17:032024/06/06 寶島 高雄月美國小畢業謝師宴不一樣 師生攜手做料理享用頂級食材 16:342024/06/06 寶島 經濟部長：輝達第二研發中心 高雄有機會 19:252024/06/06 財經 台電端午佳節送暖 高雄300清寒長輩共食「午時菜」 15:592024/06/06 寶島 遠從高雄載廣告帆布、廢棄物丟苗栗台3縣 不肖業者遭逮 13:282024/06/06 社會 輝達還沒來！高雄Q1房價逾1成爆熱 移轉棟數刷破新高 12:562024/06/06 財經 買排骨飯送蜈蚣 民眾直呼：驚死人！高雄衛生局查出多項缺失 17:522024/06/06 生活 高雄男遭電擊棒、球棒伺候逼簽本票 加碼鎮暴槍狂射屁股 15:522024/06/06 社會 晚1季買多花百萬！高雄房仲曝：輝達來恐更貴 11:302024/06/06 寶島 又見行人地獄！「左轉奧迪」撞飛過斑馬線男子 驚悚畫面曝光 12:012024/06/06 社會 天氣回暖2地大雨！端午前鋒面南下「雨彈蓋台炸5天」 21:342024/06/06 生活 台灣AI實驗室亞灣總部揭幕 杜奕瑾挖角「黃仁勳左右手」助陣 13:122024/06/06 財經 影》輝達傳落腳高雄 經長郭智輝最新回應藏玄機 11:352024/06/06 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。