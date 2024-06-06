台南市南區西門路新光三越百貨前，6日上午9時50分發生大貨車撞人致死肇事逃逸案。一名81歲老婦騎電動車要去拜拜，疑因閃避占用機車道違停貨車，遭後方大貨車擦撞倒地，頭部被輾破，當場死亡。警方找到肇事的21歲司機，偵訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送台南地檢署偵辦，涉嫌違停的貨車司機則以關係人函送偵辦。

鄰近商家指出，事發當時聽到「呯！」的一聲，發現一名騎電動車的老婦被撞倒在地，頭部受傷出血，連忙向鄰近郵局借來三角錐放在電動車前，以免老婦人遭後方車輛輾壓，並報警處理。

警方調閱案發路段沿線監視器，發現肇事車輛是一輛26噸橘色大貨車，81歲林姓老婦騎電動車，本來騎在機車道上，疑因機車道遭臨時停放的白色貨車擋住右半邊，於是偏左行駛，不料橘色大貨車恰好經過，老婦被夾在兩輛貨車之間狹縫行駛。

老婦超越白色貨車後，仍在大貨車司機視線死角，遭大貨車右前輪擦撞後倒地，頭部再遭大貨車右後輪輾壓破裂，當場死亡。大貨車肇事後仍維持正常行車速度逕自離去。

警方根據車籍資料追查，聯絡上駕駛大貨車的21歲王姓司機，王男於昨日上午11時30前往派出所到案說明，得知老婦遭擦撞倒地死亡後，感到震驚錯愕，表示行駛間並不知道擦撞到老婦。

老婦遺體被送往台南市殯葬管理所，家屬傷心不已。台南地檢署檢察官昨日下午相驗確認老婦頭部遭輾壓破裂致死，並指示警方將涉嫌占用機車道違停的白色貨車駕駛列為關係人函送偵辦，待車禍鑑定小組釐清肇事責任，再考慮究責事宜，王姓司機則以過失致死與肇事逃逸罪函送台南地檢署偵辦。