竹山鎮堆置垃圾量達6.3萬噸，已經有3.4萬噸打包，其餘2.9萬噸垃圾預計今年底打包完成。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣沒有焚化爐，長年累計20多萬噸垃圾未處理，其中草屯鎮堆積5層樓高的垃圾山，近鳥嘴潭人工湖，有汙染水源疑慮，在縣府與中央合作下，透過外運及分選打包消滅了，竹山鎮垃圾量達6.3萬噸，其中2.9萬噸未打包垃圾堆積如山，躍升為縣內最大垃圾山！府會有共識將徵得民眾同意興建焚化廠解決。

竹山鎮人口數約5萬多人，每日產生約22噸垃圾，鎮上清水溪畔占地約10公頃的垃圾暫置場，迄今累計堆置6.3萬噸垃圾，竹山鎮清潔隊在南投縣環保局協助下引進垃圾分選打包機械，用塑膠膜將垃圾打包，白色圓柱垃圾量約1噸，有效防止垃圾因曝曬飄出難聞惡臭，一捆捆垃圾整齊堆放在場內。

竹山鎮垃圾透過分選打包機械，用塑膠膜將垃圾打包，每個白色圓柱垃圾量約1噸。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮垃圾用塑膠膜打包，有效防止垃圾因曝曬飄出難聞惡臭。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮垃圾已經有3.4萬噸打包完成，一捆捆白色圓柱垃圾整齊堆放在垃圾暫置場內。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣環保局指出，縣內13鄉鎮市累計堆置20多萬噸的垃圾，其中草屯鎮垃圾山透過分選打包8.8萬噸及外運3.8萬噸「消滅」了，竹山鎮累積6.3萬噸垃圾，已經有3.4萬噸打包，其餘2.9萬噸堆積如山的垃圾，預計今年底打包完成，其餘鄉鎮因垃圾暫置場地太小，以外運為主。

竹山鎮清潔隊指出，草屯垃圾山消滅後，竹山取而代之成為縣內最大垃圾山！家戶垃圾含水量高，容易產生廢水並飄出難聞惡臭，目前尚未打包的垃圾堆積如山，因為曝曬產生汙水並飄散惡臭，是最惱人的問題，目前積極鼓勵民眾做好垃圾分類，讓垃圾減量。

議長何勝豐是竹山人感同身受，日前在縣政總質詢要求縣府舉行鄰里長到其他縣市參訪焚化廠，徵得民眾同意，尋得合適的地點興建焚化廠，高科技垃圾焚化廠除了透過高溫焚化垃圾，還能發電，有了自己的焚化廠，就不用看別人臉色處理垃圾，也能解決縣內13鄉鎮堆置20多萬噸的垃圾問題。

南投縣環保局說，預計興建日處理量至少約500噸的焚化廠，正積極尋覓興建垃圾焚化廠最適當地點，預估年底前將有定案。