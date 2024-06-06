韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有超完美身形，搭配精緻裝髮，因此有「人間芭比」的封號，而她和LV三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）的關係也受到外界關注，雙方始終沒有認愛，但似乎也沒有要刻意隱瞞，經常被拍到一起出遊。近日兩人出席一場派對時，被拍到疑似當眾接吻，短短21秒影片外流，引發熱議，還登上微博文娛榜熱搜第一。

今（6）日微博瘋傳一段Lisa跟LV三公子一起參加派對的影片，爆料者透露地點是在遊艇上，而且現場有很多賓客，從曝光的第一段影片可以看到兩人站在二樓欄杆上，一起跟著音樂搖擺。第二段比較遠的畫面則是弗雷德里克阿諾回頭湊到Lisa臉上，看起來十分親密，靠得很近，被網友指稱二人是在「當眾接吻」。

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa。（圖／翻攝自lalalalisa_m IG）

畫面曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛表示：「感覺被拍到很多次了吧」、「以前Lisa還怕被拍到，現在都無所謂了」、「老天爺怎麼這樣...這次真的脫粉了...」、「不在乎粉絲了嗎？」也有網友點出，認為Lisa自從單飛後，事業上都和LV三公子綁死死，還追著對方世界各地到處飛，甚至當男方媽媽到韓國開音樂會時，Lisa也特地飛回韓國助陣，網友大酸：「路人就想看最後能不能嫁進去，拭目以待」、「Lisa就愛追著三公子滿世界飛啊」。但也有死忠粉絲解釋，Lisa是看向正面，沒有別過頭，因此並沒有「當眾接吻」，兩人只是在說話。