金馬影帝吳慷仁主演新片《破浪男女》上週五公布的正式預告，在網路上反應熱烈。有台詞也已經變成網友討論的熱門話題，例如片中黑色皮衣神秘男子名字叫做「uberdick」字幕上還寫著「外賣屌」，情慾流動之餘又很幽默，角色小綠追求的「南天門」是高潮的象徵，也有網友認真的叫小綠去台北郊區找那個南天門。

正式預告發布後引起熱烈討論，昨（5日）甚至還收到相關部門來電告知，有觀眾打電話抗議，認為他在戲院看級別為保護級的電影時，看到限制級的預告，預告中台詞和畫面太過露骨。其實雖然《破浪男女》正片是限制級，預告是通過審查的保護級，所以並未違反規定。不過昨晚片方也在官方粉絲專頁宣布製作了普級版預告，透過通過流行的表情符號還有「黑畫面運鏡」，遮住有爭議的台詞和畫面。

本來預告裡屬於保護級的「滅火群」、「約炮」、「3P」等台詞，都變成耐人尋味的表情符號密碼。而魚水之歡的呻吟、浪叫，也被波濤洶湧的海浪聲取代，讓《破浪男女》的最新版預告有了另外一種浪味，更多了許多幽默逗趣。而原汁原味版本的《破浪男女》預告有些戲院還是會持續播放，想看原始版本的觀眾可以向電影院詢問，哪一場電影會播放未特殊重製版的重口味預告。

該片雖是吳慷仁與導演楊雅喆的首次合作，但楊雅喆透露，其實2人已認識多年，但好幾次錯過合作的機會，某天，吳慷仁主動私訊希望能合作，他剛好在寫《破浪男女》的劇本，本來就苦惱台灣應該沒有太多男演員願意接演，因為內容不只是限制級，還是挑戰級，沒想到吳慷仁主動送上門，就馬上遞出邀約，笑曝：「吳慷仁應該沒想到等收到《破浪男女》劇本，竟然這麼挑戰，一般人會覺得反悔，但已經來不及了，他非常阿莎力的信守承諾參與演出，而且不斷把最好的表演交到鏡頭前！」

劉主平、梁湘華和柯煒林在片中也有突破性演出，劉主平和梁湘華都是出道已有幾年的優秀女演員，一開始是來自製作公司和選角指導的推薦，導演也覺得蠻合適，但想再看看還有沒有其他女演員。不過在機緣巧合下，其他女演員陸續都無法接演，所以又回到最初的劉主平和梁湘華。導演還透露在編寫劇本時，因為看過劉主平和梁湘華的長相，劇本越寫越覺得這2個角色，也越來越像劉主平和梁湘華，所以真正拍攝時更是契合

柯煒林則是導演看過《濁水漂流》後，就找機會約了柯煒林來聊天，導演形容：「他本人像哈士奇的個性過動活潑，但uberdick是孤獨的一匹狼，其實差很多，所以當時也試了很多不同演員。柯煒林第一次試戲到最後一次是透過視訊對戲其實隔了很久，但他的演法和第一次完全不同，我問他花了多少時間準備，這只是一個試鏡，結果柯煒林回『導演，你不要問我花多少時間，我就是要演這個角色』。」

《破浪男女》將於6月28日在台上映，將使用最高的Atmos音效規格製作，聲音效果有顱內高潮的設計，絕對讓觀眾感受到不同的高潮迭起，聲／身歷其境。