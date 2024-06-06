路邊常見車子霸占停車格，擋風玻璃前夾滿一疊停車單，卻始終不見車主人影，桃園市交通局研擬祭出欠費久占就拖規定，盼增加停車格周轉率。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

路邊常見車子霸占停車格，擋風玻璃前夾滿一疊停車單，卻始終不見車主人影，桃園市交通局研擬祭出欠費久占就拖規定，盼增加停車格周轉率。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

路邊常見車子霸占停車格，擋風玻璃前被夾滿一疊催繳單，卻始終不見車主人影，導致其他民眾無法使用，但公部門卻無法可管，桃園市交通局檢討後研擬祭出欠費久占就拖規定，只要長期占用同一車格且欠費逾10日未繳就能逕行拖吊移置，盼增加停車格周轉率，本屆臨時會送大會審議。

路邊停車格常有遭占用情形，有的密集住宅區車位不夠，鄰近住戶把路邊停車格當停車場停放比較不常使用的車，或寫滿抗議文字的車停在車水馬龍的街頭停車格昭告天下，甚至近乎報廢的老舊車也不時傳出長期霸占，一停就是2、3個月甚至數年。

桃園市交通局停車管理科指出，每個月都有近10件停車格遭占用的案件透過市政信箱檢舉，民眾都說車子的擋風玻璃夾滿很多繳費單，甚至車身積滿厚厚一層灰，明顯沒有移動，要求處理，但過去無法可管，只能透過移送行政執行署，由執行官查扣車輛拖吊，時程至少要半年，缺乏行政效率。

停車管理科指出，其他五都都有設置路邊停車格欠費久占的處理辦法，因應桃園市公有停車場收費及管理自治條例已8年未修，去年開始研擬修法，決議參考外縣市訂定10天等待期，只要長期占用同一車格且欠費逾10日未繳，就能逕行拖吊移置至保管場。

「不會馬上就拖！」停車管理科進一步解釋，因停車費有14天製單繳費期限，都能合法停車，交通局會在第15天才開始公告10天，除會在車上貼通知單，也會寄出繳費單印製「您的車已停路邊超過XX天沒有移動，請盡速繳費移車」，多管齊下通知車主，最快也要在第25天才會開始移置，拖吊至保管場停放。

停車管理科指出，該法汽機車一體適用，移置到保管場車主仍得繳納汽車移置費用800元、保管費每日200元，機車移置費用150元、保管費每日50元，盼透過修法增加路邊停車格的周轉率，草案已經市政會議通過，本周送桃園市議會臨時會審議，待通過後就能公布實施。