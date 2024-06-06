Tamron今（6）日發表全新的Sony E接環鏡頭50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A069），這款變焦鏡頭，廣角端由50mm開始，望遠端為300mm，共有6倍變焦倍率，讓攝影師在拍攝時增加更多的使用彈性。
Model A069具備由標準到望遠的6倍光學變焦，但尺寸卻非常小巧，長度僅為150mm，重量僅為 665g，輕巧的設計領先市場同類產品。此外，特殊鏡片元件的排列設計能夠有效控制像差，在整個 50-300mm 焦段範圍內都能展現高對比及高銳利度。該鏡頭配備了VXD音圈超扭矩對焦馬達，具有出色的對焦性能及靜音效果，而 VC光學防震機構則為手持拍攝提供了強大的支援。
預計於6月27日開賣的TAMRON Model A069，獨家預購優惠就上，6月14日至6月20日於CSEmart正成購物預購就送「Kenko」REALPRO 67mm MC C-PL防潑水多層鍍膜環型偏光鏡（市價2790元），限量30組，送完為止。
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