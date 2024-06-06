大陸福建省推進建設「兩岸融合發展示範區」，近日該省醫療保障局公布文件稱，將落實在閩台人一視同仁參加基本醫保，台灣民眾可持居住證、台胞證辦理基本醫療保險參保手續，未來也將代辦台人返台核退報銷台灣健保的醫療費用。

據福建省醫療保障局網站3日消息，為促進兩岸融合發展，滿足在閩台胞醫療保障需求，和參保台胞享受同等醫療保障待遇，現就做好台胞醫療保障相關工作提出如下意見。

通知指出，要落實在閩台胞一視同仁參加基本醫保，並實現台灣居民居住證醫保應用同等便利。通知稱，在閩台胞可持台灣居民居住證、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）辦理基本醫療保險參保手續，以此作為開立參保證卡（醫保碼）的必要識別證件。

通知稱，將推廣泉州、廈門等地做法，在全省範圍內設立台胞服務中心，依託定點醫療機構設立台胞服務站，為台胞返台核退報銷台灣健保醫療費用提供「一站式」代辦服務；健全完善台胞醫保／健保線上服務平台，實現大陸基本醫保業務和代辦台灣健保醫療費用核退報銷線上、線下通辦。

通知還指，將支持在閩台資醫療機構納入醫保定點，另將設立台企台胞醫保服務專窗。在閩台胞在福建參加基本醫療保險後，在全省範圍內所有全省聯網定點醫藥機構異地就醫購藥可不做備案，實行直接刷卡結算；為參保台胞提供與大陸參保人員同等便捷的跨省異地就醫結算服務。