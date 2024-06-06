警員享用熱騰騰的粽子，暖胃又暖心。（民眾提供／寶智華台南傳真）

端午節將至，南中扶慈善基金會董事長蔡有仁、董事陳明輝、郭泰麟、大台南警友會榮譽理事長林玉柱、巡守第二中隊長王秋明，感佩警察同仁無私付出及辛勞，在端午節前夕致送市警二分局600個肉粽，讓警察同仁一同感受節慶氣氛，並祝福警察弟兄健康如意。

南中扶慈善基金會董事長蔡有仁表示，希望藉由600個肉粽為警察同仁加油打氣，並表彰同仁掃毒、打詐及偵破各類刑案績效優異表現。

市警二分局表示，感謝警友夥伴們對警政工作的協助及支持，南警持續執行各項專案工作，全力反毒、打詐、維護社會治安、交通，強化為民服務工作。