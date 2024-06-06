擁有超級好人緣的明星夫妻檔楊祐寧和Melinda (王詠穎)，首次合體出席蒂芙尼（Tiffany & Co.）台北101限時概念店開幕活動，Melinda 身穿一襲繫上大蝴蝶結的黑色小禮服，猶如行動版的美麗禮物，楊祐寧則不改平日與愛妻嘻笑打鬧的調皮作風，開玩笑說Melinda身上的大蝴蝶結可充當杯架或是放盒爆玉米花，惹得大家哄堂大笑。

楊祐寧與Melinda的訂婚戒指是TIFFANY，Melinda還曾買過TIFFANY經典Return to Tiffany系列珠寶送老公，以愛心珠寶示愛，TIFFANY猶如見證兩人愛情的信物，有著深厚的淵源，活動當天兩人分別佩戴Tiffany Lock和Tiffany T系列珠寶，有著守護兩人恆久愛情的象徵意義。

楊祐寧和愛妻Melinda (王詠穎)。（Tiffany & Co.提供）

對時尚流行頗有研究的Melinda是時尚部落客，對TIFFANY如數家珍，出席新店開幕更是不忘血拚，打算買經典的Tiffany Lock手鐲送老公，楊祐寧坦言一進到店裡，就被一顆要價2千萬的大鑽戒所吸引，應該會是討愛妻歡心的最佳禮物。

TIFFANY台北101限時概念店盛大開幕，展售全系列珠寶與腕表作品。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Lock全鋪鑲鑽石手環，134萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY台北101限時概念店融入紐約第五大道旗艦店的設計元素，圓弧型的店裝外觀有兩座大型LED電子屏幕，以石上鳥翱翔在紐約中央公園為主題，引領走入TIFFANY的珠寶世界，店中央陳列一座大型「鑽石之眼」藍色水晶裝置藝術，正中央陳列一顆重達8克拉的鑽石戒指，十分吸睛。

TIFFANY台北101旗艦店目前正在裝修，位於四樓的台北101限時概念店雖是臨時店，但佔地寬敞，展售的珠寶品項一應齊全，除了全系列的經典珠寶、腕表，為了配合結婚旺季，店上主打Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒，另今年全新上市的Tiffany T1 Narrow系列珠寶也已上架，為新店更添璀璨光芒。

TIFFANY T1 Narrow系列玫瑰金鑲鑽耳環，20萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Eternity 系列白K金鑽表，113萬5000元。（Tiffany & Co.提供）