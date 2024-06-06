林襄和李多慧今年陸續出走，「樂天女孩啦啦隊」如今竄起新秀詹云晴（Kira）正式登場才過1年，因甜美臉蛋及姣好身材備受矚目。日前已被相中前往日本拍攝電影《異世界歸來的我錯過了愛情》，期間她留在當地進行街拍，穿上粉紅小可愛等性感裝扮，頻頻吸引路過男孩注目，首度演出電影，第一次就進軍國際合製作品，日前曝光她和日本人氣女優河北彩伽、三浜唯等人穿著魔法袍，令人相當期待。

Kira身高163公分，三圍32C、24、32，她原是直播主，2022年參加樂天女孩練習生徵選，經過1年的訓練後，去年初正式加入，坦言此前沒有舞蹈底子，練習生時期只要一有空檔就練舞，每天訓練3、4個小時。現階段每周仍維持4天練習，每次2小時。努力在啦啦隊表演之餘，也希望未來能成為一名優秀的演員，有了首部電影的參與，她也正在籌畫下一部電影，聊到之後想挑戰的角色，Kira興奮說：「我超想要演清宮劇裡面的娘娘或丫鬟，毒打別人或被毒打，會是個很有趣、很有挑戰的工作。」

前陣子到日本拍攝電影，她也利用空檔進行街拍，Kira透露團隊選中澀谷，想呈現當地年輕熱鬧新潮的氛圍，她一共換穿3套不同風格的服裝，展現多種面貌。她換上粉紅小可愛時，許多路過的日本男生都目不轉睛，畫面十分有趣，就連私人行程也有豔遇，她在表參道買東西，「有個男生來跟我搭訕，我一開始聽不懂日文，還用英文問他是不是要幫忙？結果對方說想要約我喝杯咖啡，還問可不可以加個LINE或IG，說等我有空再約我。其實我非常吃驚！因為在台灣很久沒在路上被搭訕，沒想到會在日本遇到。」