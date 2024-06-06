新竹縣政府6日辦理2024年全民防衛動員暨災害防救民安10號演習，上午展開兵棋推演，下午先於北埔國中演練戰時災民收容救濟站開設，接著移師到縣內關鍵基礎設施峨眉超高壓變電所及寶二水庫實兵演練，計3個節次25項推演題目，驗證縣府、軍警、消防及各界，在全民防衛動員的處置作為。

竹縣民安10號兵棋推演，模擬緊急命令頒布後，由平時的動員準備轉入戰時的應急作戰重要目標防護及全面作戰災損救援，針對戰時災害搶救、天然災害應變作為以及後續復原進行了兵棋推演。

配合內政部替代役現役役男民防訓練實施計畫，此次演習首納入替代役備役人員，共有91名現役及備役替代役男參加，操演協助救災及因雨致災後的災情查通報、疏散撤離及災民安置、物資運送及行政協助等任務。另外，緊急避難包也首次出現在民安演習中。

在峨眉超高壓變電所的綜合實作中，出動竹縣各機關單位動員500人次、100輛次各式救災車輛、無人機共同參演，主軸結合戰災與超大豪雨致災，分為平、戰時2階段情境搶救演練。

竹縣消防局指出，超大豪雨致災也是民安10號演習的主軸之一，三合一會報轉換為聯合應變指揮管制中心，聚焦因雨致災後的災情查通報、疏散撤離及民生議題，由尖石鄉梅花村民眾參演發生土石流與大規模崩塌。

此次演習邀請新北市政府、台中市政府、台灣高鐵、醫師公會、紅十字會新竹分會及北埔、峨眉、寶山等地區後備軍人輔導中心等單位，檢驗災害搶救與民間動員能量。前來評核的教育部常務次長林騰蛟，肯定竹縣民安10號兵棋推演用心且超前部署。