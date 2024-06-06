衛冕軍桃園市6日以4比0擊敗宜蘭縣隊，拿到B組冠軍、取得最後一張4強門票，7日4強賽將碰上新北市隊，爭取決賽門票。

以平鎮高中為主體的桃園市在預賽首戰提前5局「扣倒」屏東縣，但第2戰在延長賽8局以0比1不敵台南市隊後落入敗部。

背負著不能再輸的壓力，桃園市以8比2擊敗雲林縣、7比2扳倒花蓮縣，今天再靠哀宥宇、何樺、張耀允3位投手合計只讓宜蘭縣打線敲出3支安打，連過3關拿下B組敗部冠軍，也搭上晉級4強列車。

桃園市總教練吳柏宏表示，輸球之後有提醒選手，「這場不允許輸掉，還是有機會打到4強，還是提醒他們這場球是最關鍵的，前面好壞都不要去想。」

昨天賽事因雨延賽，也導致今天2場勝部落敗的球隊必須面臨一日兩戰的挑戰，吳柏宏教練指出，球場確實不如正常情況下理想，但學生球隊難免會在這樣的場地比賽，比賽中一直提醒球員們哪些地方該注意，「還好這場比賽球員沒有受到場地影響，守備並沒有出太多瑕疵。」

4強就將交手冠軍大熱門新北市隊，吳柏宏說：「早晚都會遇到，就算4強賽沒遇到，冠亞軍也會遇到，我們一樣會把最好的陣容放在明天。」希望球員的臨場反應要更快一點，要先預判到下一步發生什麼事。

明天玉山盃4強賽移師天母，9點30分由新北市交手桃園市，接著台南市碰上彰化縣，爭奪決賽門票。