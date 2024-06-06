朱凱民表示，乙醯胺酚傷肝的問題已持續40年而無法解決。SNP-810相較於其他市售的乙醯胺酚止痛藥有更寬廣的safety margin(安全限量)，能大幅降低乙醯胺酚導致肝傷害的機率。由於目前市場上尚無競爭者，欣耀的目標是朝向以高肝安全性的乙醯胺酚「取代」現有乙醯胺酚的市場。團隊將申請安全新藥許可證並提供給國際大藥廠，作為授權依據。

乙醯胺酚為全球最廣泛使用的止痛藥物，全球市場於2021年為94.4億美元，其中非處方藥(OTC)市場為86.4億美元，預計在2031年，可達到140.6億美元。，北美成為領先市場，佔33％，其次為歐洲市場(26.3％)、東亞(18.6％)、南亞(13.1％)。

由於超過數百種藥物均含乙醯胺酚，常因合併使用造成過量是世界上急性肝功能衰竭的主要原因，含有乙醯胺酚成份之市售藥品總類繁多，在台灣超過276種，在美國超過600種。

另外，SNP-810合併前已發明上市之不成癮止劇痛藥用於單側或雙側膝關節置換病人術後疼痛控制臨床試驗，已於去年11月收案完成，共納入36位受試者，試驗過程中未發生任何肝毒性或與試驗藥物相關之嚴重不良反應。

朱凱民表示，預計今年8月可以完整公佈試驗結果，此項產品可望對因鴉片類藥物使用過量導致死亡嚴重問題的緩解。為預防鴉片類藥物成癮、呼吸抑制和死亡的安全的替代方案，此類市場規模，預計2033年可達536億美元。

至於SNP-6系列治療「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)」（原非酒精性脂肪肝炎）新藥，去年成功完成 SNP-630 臨床一期試驗後，正積極準備申請 台灣TFDA 及美國FDA 臨床二期試驗。