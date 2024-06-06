曾擔任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，未接獲百年校慶邀請函，引發討論。于北辰近日也提及解放軍登陸沒有Google地圖一定會迷路。前空軍副司令張延廷認為，他應該多讀一點書，這樣被人家笑不好。

針對于北辰最近的發言。張延廷6日在政論節目《新聞大白話》中認為，他荒腔走板、人格破產，這樣很慘，他應該多讀一點書，這樣被人家笑不好。

前立委郭正亮則跳出來表示，于北辰還罵張延廷「漢奸」什麼鬼的。對此，張延廷覺得，于北辰人格破產，他有很大的心理障礙。

張延廷甚至質疑，于北辰一下又藍又綠，又不藍又不綠，他已經失掉方向，他應該要抓一個方向。還有他在台上講到空軍的言論都是錯的，台下的民眾幾乎把他當神在崇拜，可能會聽以為真，因為他是將軍，比如他談到係數，可是飛行員並不是這樣。他可能是為了譁眾取寵、為了效果，不過這樣不好。

張延廷覺得，于北辰已經是將軍了，這樣會貽笑大方，還有他到處亂罵、亂咬，也不對。