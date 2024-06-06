屏東縣議員梁育慈6日在議會質詢指出，公共自行車YouBike在屏東縣的使用率很高，很常有民眾反映在借車時都沒車，因此希望多增設站點，但縣府目前只有維管經費，對此，交旅處表示，將積極爭取經費，期盼站點與車輛都可以在下半年逐步增加。

梁育慈說，很多人都向他反映，借車時站點上一輛車都沒有，尤其是上下學時段，此外，也有民眾希望她可以幫忙爭取更多站點，因為目前的使用率實在太高，已經有供不應求的狀況，但她發現，縣府目前只有維修管理的經費，擔憂在擴點上有困難。

對此，交旅處長黃國維表示，YouBike在屏東縣的使用率確實很高，經統計，去年2至12月累積運量為98萬4421人次，今年1至5月累積運量為73萬156人次，所以目前累積總運量為171萬4577人次。

黃國維進一步指出，目前屏東縣有1200輛YouBike，當中YouBike 2.0為900輛，電動輔助的YouBike 2.0 E為300輛，而全縣設有127站，以屏東市63站最多，縣府有發現YouBike的需求量與日俱增，所以有後擴規劃。

黃國維說，將持續蒐集相關建議設站需求，以及民眾對於公共自行車使用需求等條件，透過滾動修正相關經費及設置站點，並依現有契約規定辦理後續擴充事宜，一定會提供民眾更完善的公共自行車服務。