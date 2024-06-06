行政院長卓榮泰6日到台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）看展，並由和碩董事長童子賢陪同，針對今年的科技產業趨勢，童子賢直言，今年跟前幾年不一樣，跨國科技業以往都去找韓國、大陸合作，但今年需求翻轉過來了，都以台灣為主，這證明台灣很爭氣。

北市電腦公會理事長彭双浪因出國，所以由童子賢以榮譽理事長身份陪同卓榮泰看展，打趣道「他給了100塊車馬費，我就來代班，因為他還在國外」。

童子賢透露，當卓榮泰逛到美超微的展位時，聽到AI伺服器可以節省40％的用電後，到了其他廠商的展位，就建議可以朝省電的方向去做，因為電力省下來，壓力就不會這麼大了。

不過，童子賢解釋「算力即國力」，現在全球都在AI算力的軍備競賽，省下來的電會希望把算力再提高，以前的電腦只需要風扇就可以降溫，現在的資料中心如果有上百個機櫃就需要液冷系統，目前AI再怎麼耗電，還沒動用的大型冷氣、散熱系統，耗電還沒這麼高。

但也強調，可以把能源給AI、電動車甚至給台積電用在代工晶片都是值得的，因為這是先進國家科技領先的象徵。