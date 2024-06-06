資深藝人狄鶯近日因兒子孫安佐在泰國出事，再度成為外界關注的焦點，隨後更爆出狄鶯不滿大姑、想和老公孫鵬離婚等風波，她今（6）日首度在社群發文，引用作家塔爾‧班夏哈（Tal Ben-Shahar）的文章，寫下：「與其問自己快不快樂，不如問自己『怎麼做才能更快樂？』」疑似在抒發近期的心情。

狄鶯引用《怎麼做才能更快樂！》內容，「與其問自己快不快樂，不如問自己怎麼做才能更快樂？」，「追求快樂是個持續進行的過程，只有無限連續的點而沒有某個定點」，應該把「活得更快樂」列為終身努力的目標。

狄鶯首發聲。（圖／臉書 狄鶯）

文末則是引用聖艾修伯里的話語：「釋放自己，讓自己抒發；順其自然地抒發悲傷，你的痛苦就會消失」，該哭的時候就哭，該歡笑時也不忘大聲歡笑，讓情緒自然的通過，接受真實的自己。全篇逾7百字的長文，狄鶯雖然沒有多談自己的心情或是家務事，但卻PO出兩張燦爛笑容，似乎也是為自己加油打氣。

貼文一出，吸來不少粉絲紛紛留言，「加油，好好幸福過下去，三個人的幸福沒人有權利干擾」、「小孩長大有自己的想法，最後能陪你到老的是另一半，他會長大的，世界太複雜，他得學著面對處理。你們放手才會讓自己快樂，人生沒有很多個10年」、「你還好吧！很擔心你喔～加油～永遠支持你」、「生活中不可能都是順遂的，一定有各種突如其來的挑戰，當遇到問題時，快樂的人不會選擇絕望，願妳永遠快樂」。