連房間錢都要省！網上流傳一段影片，有男子與長腿妹子闖進空地的廁所，疑似在廁所內當起「四腳獸」，大約1分鐘後，廁所的塑膠板竟然被撞破了，而女子則摔在地上爬不起來，此時男子才緩緩地走出來將女子抬起，兩人便趕緊離開現場；對此，網友也傻眼「笑死那麼臭用得下去喔」、「在裡面玩過肩摔嗎」。

「黑色豪門企業」在社群平台IG上發出貼文，並上傳1段影片，從影片中可見，有男子與長腿妹子闖進某空地後，並找了1間流動廁所，原以為僅是男方要上廁所，不料，長腿妹子也被拉進廁所，兩人疑似當起了「四腳獸」，大約1分多鐘後，流動廁所的一面塑膠牆竟垮了，便看到長腿妹子整個摔在地起不來，而男方走出來傻愣了3秒後才將女子抬起來後，兩人便趕緊離開現場，留下遭破壞的流動廁所。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「房間錢都要省，賠個廁所錢剛好而已，舒舒服服的開個房間不香嗎？我就問」、「跌下去不是先扶女生，而是四處張望有沒有人，如果有人大概直接逃離現場，畢竟面子比女人重要」、「四腳獸變摔角」、「在裡面玩過肩摔嗎」、「笑死那麼臭用得下去喔」、「在裡面搖擺把塑膠牆面給搖壞了」。