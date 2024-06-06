內政部6日表示，八年百萬租屋家庭支持計畫一定會如期、如數達成，以平緩房價、提供民眾平價優質的居住空間；規劃未來每年新增3.5萬戶社宅，包括直接興建社宅1.5萬戶、包租代管2萬戶，且50萬戶租金補貼政策也會延續落實。

關於直接興建社宅的用地取得，劉世芳說，已擴大盤點公有土地、也同時鎖定私校退場土地，但還須由政院協調跨部會，她認為國公營釋出素地優於老舊校舍，興建速度會更加速。

劉世芳強調，未來社宅興建將會緊密結合各地生活圈的佈建，改採以「小造鎮」的方式蓋社宅，不僅是空間居住，而是在興建社宅的同時，也補足在地所需公共設施，納入在地所需托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公設。

至於社宅造鎮計畫，國土署副署長徐燕興說明，去年政院已核定「社宅留地」計畫，未來整體開發區，非六都須留設5％、六都留3％土地作為社會福利設施用地，正在進行後續配套及修法作業；但他強調，社宅留地不僅是留地，更需要完整的空間計畫，要針對在地生活圈所需公設搭配。

徐燕興說，預計第一波會針對產業集中的地區匡列，近年產業聚集周邊住宅供需失衡，居住需求與房價都需要平衡，內政部在產業密集處附近尋找合適土地，後續會與各部會及機構協調釋地。

劉世芳表示，未來推動社宅的方向改變，會以「小造鎮」模式規劃；國土署說明，第一波會針對產業集中的地方，住宅需求較高的區段，考量房價部分需要平衡，會在附近地區匡列合適土地，補足公共設施，從生活圈出發，結合工作、托嬰、托老等生活需求，平穩都會區房價。

此外，劉世芳說，社宅也會融入2050淨零碳排政策，將以預鑄工法打造興建，並取得能效、低碳及綠建築等標章，讓社宅成為台灣建築淨零的先驅，成為台灣民居的優良指標。