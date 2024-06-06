基隆市的綠竹筍足足有140公頃，農會也公布了消費者選購的五大要點。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市農會6日舉辦綠竹筍評鑑比賽，吸引基隆全市30名筍農參加，最終由筍農陳文欽拿下特等獎，他也現身說法，表示竹筍的學問大，自己種出的竹筍就是因為彎度足夠，長得像牛角，才能獲得農會肯定。

基隆市農會表示，基隆市綠竹筍栽培面積達140公頃左右，年產量約600公噸，基隆綠竹筍的產期自每年的5月份到10月份，其中6月到8月份是盛產期。這次則是基隆市農會舉行綠竹筍評鑑賽第25年，農會依據外觀色澤（25％）、肉色氣味（25％）、柔嫩度（25％）、糖度（25％）等評分標準選出最優異的綠竹筍。

獲得今年綠竹筍評鑑大賽特等獎的筍農陳文欽表示，這是第一次獲得殊榮，今年春季因為雨水較多，導致綠竹筍甜度下降，自己種出的竹筍彎度足夠，就像牛角一樣，而且參賽的每一支竹筍形狀與重量相近，很開心可以獲得農會的肯定，未來會繼續努力。

農會也說明，消費者在挑選綠竹筍時，應注意5大要點，分別是「白、彎、短、肥、像牛角」，而且若竹筍上手掂量，有沉重的感覺，就會是好吃的綠竹筍。

受邀參與這次綠竹筍評鑑大賽的基隆市議長童子瑋表示，現代生活壓力大，七堵有許多農場是許多人假日的放鬆選擇。他認為，七堵的休閒農業潛力尚未完全發揮，若經過得宜的農戶串連、整合與宣傳，期待能夠成為吸納雙北周末休閒客群的產業亮點。

童子瑋強調，農漁業走向休閒觀光發展，是基隆重要的產業振興方針。市府產發處應全力專注於產業的振興與扶助，並由觀銷處來規畫各式專責宣傳，進行專業分工，才能有效的提升基隆農漁業的全國能見度，打響基隆休閒農業的招牌。