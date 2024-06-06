三國元首視訊祝賀中吉烏鐵路計畫協定簽署。（新華社）

中吉烏鐵路規畫商討25年，中國大陸、吉爾吉斯、烏茲別克3國政府間協定簽字儀式6日在北京舉行。大陸國家主席習近平指出，簽署協定標誌著中吉烏鐵路正由設想變為現實；中國願與吉爾吉斯、烏茲別克兩國一道，為啟動項目建設做好各項準備，早日建成這條助力地區經濟社會發展的戰略通道。

據新華社6日消息，習近平、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫視訊祝賀協定簽署。中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯進入烏茲別克境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

習近平指出，中吉烏鐵路是中國與中亞互聯互通的戰略性項目，是3國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。3國政府間協定的簽署，將為中吉烏鐵路項目建設提供堅實的法律基礎，標誌著中吉烏鐵路正由設想變為現實，向國際社會展現了3國攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。

習近平強調，中國願與吉爾吉斯、烏茲別克兩國一道，再接再厲，為啟動項目建設作好各項準備，早日建成這條惠及3國和3國人民、助力地區經濟社會發展的戰略通道。

賈帕洛夫表示，中吉烏鐵路是3國共建「一帶一路」的旗艦工程，建成後將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。希望這條鐵路早日建成運營，為推動地區共同發展、增進各國人民福祉提供新助力。

米爾濟約耶夫表示，今天的簽字儀式具有歷史意義，是地區互聯互通建設邁出的務實步伐。中吉烏鐵路將成為聯通中國與中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對中合作，深化國家間友好關係，符合各國長遠利益。