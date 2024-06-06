高中體總為積極推廣3X3籃球賽事及培養中學3X3籃球好手，今年首度舉辦的3X3籃球錦標賽，歷經5月份北、中、南3區預賽，及6月1日、2日在高雄的複賽，決賽將於6月8日、9日在信義區香堤大道廣場熱鬧登場。

高中體總今年首度辦理的3X3籃球賽，將賽事分為國中男、女生及高中男、女生共4組，共有179隊報名，國、高中男生組從預賽開始激烈競爭，國、高中女生組則自複賽登場，歷經1個月的預、複賽廝殺，4組晉級最終決賽的前8強，共32隊，有聯賽甲級傳統勁旅組成的隊伍也有來自擅長街頭3X3籃球的隊伍，本周末在台北信義區香堤廣場將進行最終戰。

各組晉級的8支隊伍6月8日將先力拼隔天決賽的對戰籤位，6月9日決賽日則採單淘汰制，更是每場勝負攸關最後的名次，各隊將竭盡全力求勝。

決賽獲前4名的球隊，將有威德提供總獎金30萬元的獎助學金、威德益生菌及創見資訊提供的隨身碟外，Nike另提供冠軍隊伍的選手每人一雙籃球鞋，高中體總歡迎喜愛中學籃球和3X3籃球的球迷，本周末到台北市信義區香堤廣場替球員加油，或是透過高中體總YouTube頻道收看直播。