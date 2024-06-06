文化大學永續創新學院院長方元沂。（文大提供）

文化大學推動永續教育發展，舉辦第二屆台灣高等教育永續發展教育國際論壇，並由校長王子奇接受美商普維科技創辦人、美國加州大學柏克萊分校工學院創新中心諮詢委員Dr. Pantas Sutardja，捐贈AI設備與資源，以產學合作方式共同推動AI連結永續發展教育發展。

第二屆台灣高等教育永續發展教育國際論壇邀請吳清基總校長、台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、普維科技創辦人Dr. Pantas Sutardja及文大永續創新學院方元沂院長、雜學校蘇仰志校長、5％ Design Action創辦人楊振甫、The One校長學校創辦人李惠銘等推動永續教育等產學貴賓出席。

美商普維科技（LatticeWork），是由知名數位儲存先驅 Marvell的共同創辦人周秀武Pantas Sutardja博士所創立。印尼出生、柏克萊高材生， Pantas 在 Marvell 創下 19 年輝煌歷史，在 2014 年創辦 LatticeWork，專注打造 AI 雲端儲存生態系，透過獨家技術能多層保護大家最擔心的雲端隱私問題，AI 儲存系統 「Amber酷存」是雲端儲存系統新秀。

Dr. Pantas Sutardja說，Amber AI 雲的特性很適合與創新創業連結運用，成為商業模式和永續解方，例如目前已與美國史丹福大學、UCLA大學等產學合作，成果豐碩。這次很開心與文化大學合作，透過文大永續創新學院一起推動AI連結永續發展教育發展，從高等教育數位永續人才培育到北海岸偏鄉學校數位永續素養的協助等面向，共同發揮正向影響力。

吳清基總於致詞時表達對文大推動永續教育發展的肯定。吳清基指出，自己身為文大董事，對於文化大學在永續教育的努力給予深切期盼與肯定。

王子奇感謝美商普維科技創辦人，美國加州大學柏克萊分校工學院創新中心諮詢委員，Dr. Pantas Sutardja，支持文大推動AI連結永續發展教育的計畫，捐贈AI設備與資源，一同推動永續發展教育。

永續創新學院院長方元沂表示，很榮幸在校長的支持下能舉辦這次的論壇，數位AI與淨零轉型永續發展是當前永續世代的關鍵潮流，文大永續創新學院扮演連結數位創新與ESG永續知識平台，加深跨國、跨校、跨領域及公私協作的合作共創夥伴關係。

方元沂指出，在永續創新學院與教育學院一同推動的SDGs目標融入課程的教學評量工具開發，更是國內推動永續發展教育，具前瞻性的關鍵行動，希望能成為提供國內發展永續教育的參考。