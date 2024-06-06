5月新台幣雖然轉為升值，不利壽險避險，但新光金旗下新光人壽5月仍交出亮眼成績，單月賺28.47億元，前5月已賺60.47億元，帶動新光金控前5月已經賺了102.09億元。

新光金發言人、副總林宜靜表示，5月獲利主要受惠於新光人壽投資績效操作好，尤其股票部分有掌握到市場趨勢，今年股市操作策略著重總回報，在靈活操作下有豐厚的資本利得。

避險部分，5月新台幣轉為升值，單月升值0.122元，確實有出現匯兌壓力，但今年以來新壽在避險策略操作上得宜，5月適時拉高避險比重，同時趁5月NDF成本下降時佈局，以短天期、長天期相互搭配下，單月外匯準備金只回沖23億元，顯示5月避險策略仍操作得宜。

新光金旗下新光銀行5月也獲利6.29億元，前5月賺28.07億元、年增6.2％。林宜靜表示，新光銀行前5月主要獲利動能來自手續費收入年增3成以上，主要是來自財管手續費的成長，因今年銀行賣保單增加，同時利息收入也較去年同期增加8％。