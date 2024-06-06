中興電6日公布，自結5月合併營收20.59億元，年成長10.80％；前五月合併營收101.10億元，年增10.72％。全面都改寫同期新高。
中興電指出，中興電第一季拿下台電強韌電網計劃及民間統包工程訂單總計120億元，下半年規劃再拿100多億元訂單，加上新增離岸風電3-1期統包工程簽約金額50億元，還有民間儲能電廠EPC每年20億元訂單，今年新增300億元訂單，不成問題，其中GIS開關及工程統包各半，今年營收及獲利將挑戰兩位數成長。
中興電工拜台電強韌計畫持續釋單所賜，目前在手訂單410億元，最長訂單能見度看到2030年，6日公布5月及前五月營收均創同期新高，今年營收及獲利將挑戰兩位數成長。
中興電6日公布，自結5月合併營收20.59億元，年成長10.80％；前五月合併營收101.10億元，年增10.72％。全面都改寫同期新高。
中興電指出，中興電第一季拿下台電強韌電網計劃及民間統包工程訂單總計120億元，下半年規劃再拿100多億元訂單，加上新增離岸風電3-1期統包工程簽約金額50億元，還有民間儲能電廠EPC每年20億元訂單，今年新增300億元訂單，不成問題，其中GIS開關及工程統包各半，今年營收及獲利將挑戰兩位數成長。
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