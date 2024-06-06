裕隆自主品牌納智捷首款純電休旅LUXGEN n7，連續兩個月蟬聯台灣電動車單一車型銷售冠軍，6日宣布重啟接單，並於 6／6 起至 6／30 止限時推出全新升級的「LUXGEN n7滿電特仕版」，會員專屬價103.9 萬元，不但大大降低原先純粹版109.9萬的入門定價，還新增 V2V 車對車充電功能以及多項熱門配件組合。裕隆汽車之股東可至裕隆汽車官方網站首頁專區領取股東專屬邀請碼，以股東身分享有購買資格。

裕隆集團致力發展台灣自主品牌，成為台灣綠色移動創新者，LUXGEN n7以國產電動車搭配集團水平資源建構完整的新能源交通服務生態系推動台灣電動車真正普及，在n7量產階段，嚴陳莉蓮執行長也特別參與試乘，並親赴三義工廠生產線視察。有裕隆股東在裕隆今年股東會上提議，希望裕隆能推出股東購買方案。

納智捷表示，LUXGEN n7滿電特仕版將延續會員優先的線上銷售模式，將傳統新車上市的宣傳與營業資源轉而集中提供 LUXGEN 忠誠客戶最有價值的產品與最尊榮的服務，給予車主、股東、首批純電代言人及純電夥伴優先的特權，非LuxClub 的會員可於 6／13 後透過已交車車主專屬的邀請碼取得購車資格，限時預購只到 6／30。

此次伴隨「LUXGEN n7滿電特仕版」的上市，全車系更全新升級搭載了「V2V 車對車供電功能」，已交車的車主，8月起也可以透過OTA的方式更新此功能，另外納智捷作為台灣國產汽車自主品牌為了讓純電交通在台灣加速普及，也特別針對營業用車保固再升級為 6 年 60 萬公里(原為 5年 60 萬公里)，並將回溯回饋給已交車之營業用車車主，非營業用車車主亦享有 8 年 16 萬公里的安心保固

納智捷表示，裕隆汽車之股東可至裕隆汽車官方網站首頁專區領取股東專屬邀請碼，再至 LUXGEN 官網憑專屬邀請碼完成千元繳納後成為尊榮會員。LUXGEN 為提供 LuxClub 會員更充沛的服務能量，持續加大投資，6 月起於東部新增宜蘭、花蓮交車中心，期待邀請更多消費者一同邁向更環保、更智慧的純電移動未來。