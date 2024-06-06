坐落於台中水湳經貿園區的「經貿段6、8地號」地上權開發案因量體大、底標高等因素致業者望而卻步，最終流標。台中市西屯在地議員楊大鋐認為，該區發展前景尚不明朗又遇高權利金等讓業者卻步，建議增加誘因吸引投資；陳淑華則說，該區錯失與台中國際會展中心一併規畫良機，接下來應規畫結合AI來推動。

經貿段6、8地號土地設定地上權招商案腹地約3.86公頃，權利金底價高達93.83億元，採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。經發局2月舉辦招商說明會，吸引百貨、建設、土地開發及壽險等逾60位業者到場，不料，5月底開標，卻因開發量體大、地上權利金過高、擔憂未來租金高漲難以負荷等因素，讓業者望而卻步，最終流標。

經發局表示，針對業界擔憂將重新評估修正招標條件，比如降低權利金或將6、8地號兩塊土地分開招商等，盼降低開發投資成本及開發規模壓力，提高業者投資誘因，不過尚需一段時間調整。

楊大鋐說，該案開發地段佳，雖鄰近不少重大建設已動工，但發展前景尚不明朗、交通疑慮未解決，又遇高權利金、投資成本上升，讓業者卻步，建議市府應多了解業者意見，修改權利金等誘因吸引投資。

陳淑華則說，早在會展中心動工市府就應及時考量周邊配套規畫，卻無一併推動，如今水湳轉運中心、台中巨蛋等工程延宕，不僅須追加工程預算推動，民間招商亦未同步，如今招標，相關投資成本上升，難怪業者卻步。她認為既已錯失與台中國際會展中心一併規畫開發良機，接下來應思考如何結合AI規畫。