房市出現過熱警訊，而外界指稱，現在房市過熱的元兇是新青安房貸，財政部國庫署喊冤，新青安遭「汙名化」。

官員表示，影響房屋價格因素眾多，難受到單一因素影響。不過，財政部仍會繼續請公股銀行精進審核與貸後管理。

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