新青安遭指「助炒房」元凶 財政部喊冤 20:562024/06/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 房市示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 房市出現過熱警訊，而外界指稱，現在房市過熱的元兇是新青安房貸，財政部國庫署喊冤，新青安遭「汙名化」。 官員表示，影響房屋價格因素眾多，難受到單一因素影響。不過，財政部仍會繼續請公股銀行精進審核與貸後管理。 《傳產》竹北所得居全台之冠 房市交易量也奪第一 《半導體》世界先進：新加坡12吋新廠 逾半數產能已被包下 花蓮知名咖啡館宣布停業 店家嘆：地震影響太大 #新青安 #過熱 #影響 #喊冤 #房市 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊金龍提房市三警訊 下周央行將討論房市措施 11:012024/06/06 財經 狄鶯昔稱不干涉孫安佐感情 喊冤「從不管孫家人」在家當丫鬟 11:482024/06/04 娛樂 《傳產》5月六都房市齊揚 高雄移轉棟數創歷史新高 17:292024/06/03 財經 環境部與慈濟續簽MOU 擴大環境教育影響力 18:142024/06/05 財經 朝陽科大登QS世界大學排名 蟬聯全台唯一進榜私立科大 14:152024/06/05 生活 晚1季買多花百萬！高雄房仲曝：輝達來恐更貴 11:302024/06/06 寶島 黃仁勳一句話救了三星！差點被判「死刑」 驚人結局曝光 06:002024/06/06 財經 補教業20年不調薪！首場罷工6月底上路 每天恐影響800童 17:542024/06/05 生活 《營建股》皇普今年營運動能充沛 董座：房市交易量回溫 14:282024/06/06 財經 《傳產》囤房稅2.0沒在怕 先建後售新推戶數年增4成 11:282024/06/06 財經 《電零組》汽車需求回溫 敬鵬Q2營收向上、獲利延續Q1氣勢 16:392024/06/06 財經 囤房稅2.0將登場 先建後售推案反大增4成 17:012024/06/06 財經 年薪輾壓台積電、聯發科！專家曝這行業躺賺 背後的3大秘辛 15:252024/06/06 財經 受0403花蓮大地震影響事業 勞動部將補貼保險費 21:482024/06/04 生活 7食物是睡眠殺手 抗癌十字花科蔬菜竟上榜 12:502024/06/05 健康 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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