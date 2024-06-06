國發會主委劉鏡清向美國商會企業成員招手，鼓勵加入未來台灣產業發展聚焦所在的AI產業和半導體雙核心上，以及北部或南部成立台灣tech hub，含括ＡI 中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，以推動AI等產業之發展。

劉鏡清主委6日出席美國商會「2024台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。這是賴政府520上台以來，美國商會與新執政團隊的首次接觸。美國商會表示，相信新政府有機會開創新局，以增進台灣對未來的布局並掌握先機。

劉鏡清強調，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會會員持續投資台灣。未來將持續透過與各部會、商會等公私部門協力，共同為優化台灣經商環境而努力。

美國商會「2024台灣白皮書」中，針對新增或修訂之法規命令的 60 天公告和評論期，建議應標準化其實施方式並擴大採納範圍，於制定法律時應提供符合國際標準的透明公開討論機制等。

國發會指出，「台美21世紀貿易倡議」其中有就良好法制之相關規範，我國為進一步落實，已持續優化我國法制作業程序，如草案預告60天等，以推動法規透明化，並強化公眾參與。

國發會是美國商會白皮書的政策討論接繫窗口。2023年台灣白皮書的政策議題解決，今年1-3月期間邀集台灣美國商會Amcham Taiwan及相關部會，由時任主委龔明鑫親自主持，完成3場次歷時9小時協調會議，積極給予回應，共同協助外商在台灣能有順暢營運的環境。

美國商會表示，感謝政府的協調及努力，期昐雙方有更加緊密與頻繁的互動，共同優化投資環境，開創更具韌性的新局面。